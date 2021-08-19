«Мои девочки»: Дмитрий Тарасов запечатлел жену и дочерей за рисованием

В одной из последних публикаций личного микроблога жены спортсмена Дмитрия Тарасова — Анастасии Костенко — появилась свежая фотография молодой мамочки в окружении дочерей. Примечательно, что запечатлел красавиц муж и отец Тарасов.

Костенко в ярко-розовом свитере с пышными рукавами и в черной облегающей юбке с принтом Balenciaga устроила вечерние посиделки с дочерьми Миланой и Евой. Малышки рисовали вместе с родительницей, а также позировали для папы.

«Мои девочки! Так любят рисовать! При этом в ход идут и краски, и карандаши, и мелки. Мы с Димой никогда им не запрещаем выражать свое творчество, идеи, потому что только так дети гармонично развиваются. При этом любое хобби может очень помочь в будущем. Как говорится — никогда не знаешь, что именно тебе пригодится в жизни», — отметила Костенко.

«Такие разные, но такие красивые», «Уже и Евочка стала настоящей красавицей-мадам», «Милашка такая хитрулька, так смотрит», «Красавицы! Думала, девочки похоже на папу. Оказывается, на маму, они такие красивые и милые», — написали восхищенные поклонники семьи Тарасова и Костенко.

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