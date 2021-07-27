«Иди вперед и ничего не бойся»: Самойлова трогательно поздравила старшую дочь с десятилетием

Модель Оксана Самойлова в Instagram очень трогательно поздравила свою старшую дочь Ариэлу с десятилетием. Как отметила жена рэпера Джигана, их общая наследница — умница и красавица.

По словам модели, дочь заметно подросла за последнее время. Она больше не мечтает, как раньше, о единорогах и драконах, не просит в подарок мягкие игрушки. Девочка почти перестала играть в куклы. Зато у Ариэлы появились сотни новых интересов. Вместе с дочкой Самойлова, как и раньше играет в догонялки, прыгает на батутах, катается с горок.

«Моя девочка, пусть каждый год становится для тебя поводом открывать и узнавать себя и свои возможности. Дальше тебя ждет самая интересная, самая счастливая жизнь. Иди вперед и ничего не бойся. У тебя за спиной всегда есть мама, папа и большая сильная семья. С днем рождения, доченька. Мы тебя очень сильно любим». Оксана Самойлова

Напомним, что у Оксаны Самойловой и Джигана четверо общих детей. Кроме Ариэлы подрастают еще две дочери Лея и Майя, а также сын Давид.

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