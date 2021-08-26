Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Уместно ли носить красную помаду в офис: мнение визажиста
Видео

«Большая лодка в этот раз»: Оксана Самойлова улетела с Джиганом без детей на Эгейское море

Супруги решили побыть наедине друг с другом.

«Большая лодка в этот раз»: Оксана Самойлова улетела с Джиганом без детей на Эгейское море
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana

В одной из последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость поделилась кадрами уединенного отпуска с мужем.

Оксана призналась, что для очередного отпуска с возлюбленным они выбрали огромную яхту. Именно там поселилась пара на время прибывания в Эгейском море.

Напомним, что еще недавно Джиган и Оксана наслаждались семейным отпуском в Греции. Однако на этот раз знаменитости оставили детей в Москве. Перед тем, как отправиться в романтический круиз, Самойлова помогла второму ребенку приготовиться к учебе в элитной частной школе.

Оксана призналась, что со страхом ждала приближения момента, когда дочь Лея пойдет в первый класс. Однако знакомство с учительницей вселило с модель надежду на то, что вторая дочь может стать отличницей.

А пока первое сентября не наступило, Оксана вновь взяла купальник и отправилась загорать. Но перед тем, как похвастаться пляжным нарядом, многодетная мамочка продемонстрировала роскошные комнаты их с Джиганом яхты. Двухэтажный корабль был похож на мини-особняк звездной четы.

«Большая лодка в этот раз», — похвасталась Оксана.

Смотрите также:

Тэги

муж и женаОксана СамойловаОксана Самойлова и Джиганроскошный отдых