«Мадонна с младенцем»: поклонники восторженно отреагировали на новое фото Лизы Арзамасовой с сыном

Актриса наслаждается материнством, тая от любви и нежности к новорожденному наследнику Леве.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова 14 августа впервые стала мамой, подарив своему супругу Илье Авербуху сына Льва.

В эти дни Лиза Арзамасова наслаждается первыми неделями общения с новорожденным наследником и делится в микроблоге снимками, на которых предстает умиротворенной и счастливой. И это — несмотря на бессонные ночи, про которые Лиза Арзамасова рассказывала подписчикам.

На своей страничке в Instagram Лиза Арзамасова показала фото, сделанное ее пасынком Мартином Авербухом. На нем молодая мамочка предстала сидящей на газоне особняка и укачивающей маленького Левушку на коленях.

Аудитория Лизы Арзамасовой пришла в восторг от кадра, наполненного нежностью и трепетом. Подписчики Лизы делают ей комплименты, сравнивая с богиней.

«Малышеньки мои! Нежнейшие из нежнейших», «Очень нежно», «Мадонна с младенцем», «Как я вам радуюсь! Спасибо за публикации, Лиза!», «Трогательно как! Лизонька!», «Просто нет слов… Какая нежность, чудо просто», «Редко увидишь истинное настоящее счастье, без лицемерия. Берегите себя», — высказываются в Сети.

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