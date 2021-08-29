«Вот оно – счастье»: Лиза Арзамасова в платье василькового оттенка предстала с маленьким сыном во дворе особняка

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова всего через две недели после родов демонстрирует, что находится в потрясающей форме. Недавно ставшая мамой актриса, удивительным образом стройна, какой и была до беременности.

Супруг Лизы прославленный фигурист и продюсер Илья Авербух поделился в микроблоге видео, на котором запечатлел молодую мамочку, наслаждающуюся общением с маленьким сыном.

На прогулку с малышом во двор подмосковного особняка Лиза Арзамасова вышла в милом платье-рубашке василькового оттенка с кулиской на поясе. Актриса сидит прямо на газоне, а у нее на коленях лежит маленький сын, которого она пытается укачивать.

Рядом с Лизой Арзамасовой ее пасынок, 17-летний Мартин Авербух, который очень дружен со своей мачехой.

Подписчики Ильи Авербуха с восторгом отреагировали на эти трогательные кадры.

«Как мило, вот оно — счастье», «Пусть так будет всегда!», «Мило и нежно», «Тихая радость», «Место силы, гармонии и любви», — высказываются в Сети.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями 14 августа. Своего сына пара назвала Львом.

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