«Ночки бойкие»: Лиза Арзамасова столкнулась с трудностями в первые дни материнства

Недавно ставшая мамой актриса Лиза Арзамасова призналась, что новорожденный сын не дает ей как следует выспаться.

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Елизавета Арзамасова две недели назад впервые стала мамой. 14 августа на свет появился ее наследник, сын Левушка.

Практически сразу Лиза Арзамасова столкнулась и с первыми трудностями, которые хорошо знакомы многим молодым мамочкам. Новорожденный малыш Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха плохо спит ночами. Об этом актриса рассказала подписчикам, общаясь с ними в своем микроблоге.

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На днях звезда поделилась снимком сына, который лежит в люльке. Аудитория Лизы Арзамасовой с восторгом отреагировала на фото и принялась в очередной раз желать малышу и его родителям счастья.

На удивление, молодая мамочка постаралась поблагодарить почти каждого, кто написал ей. Одна из подписчиц предположила, что Лиза Арзамасова, вероятно, не спит ночью, судя по времени ее ответов. Актриса подтвердила, что маленький сын пока не дает ей возможности это сделать.

«Да, ночки пока бойкие», — поделилась Лиза Арзамасова.

Затем кто-то обратил внимание молодой мамы на то, что у нее есть сообщения в директе. Однако Лиза Арзамасова тут же уточнила, что у нее нет ни одной свободной минуты.

«Извините, в директе сейчас читать сообщения совсем нет времени», — ответила молодая мама.

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