Видно розовую пяточку: Лиза Арзамасова запечатлелась с белоснежной коляской с сыном Левой

С некоторых пор поклонники Лизы Арзамасовой с особым трепетом и нетерпением ждут ее постов в Instagram. 14 августа звезда сериала «Папины дочки» впервые стала мамой и периодически радует подписчиков нежными кадрами с участием новорожденного сына от Ильи Авербуха.

На этот раз Лиза Арзамасова решила в необычной манере отметить День российского кино. В эту пятницу, 27 августа, молодая мама поделилась снимком, на котором видна нежная розовая пяточка ее двухнедельного сына. Малыш лежит в коляске, вероятно, предназначенной для дома. Об этом говорит и ее кипенно-белый цвет и особые колеса, которые не пригодны для улицы.

Подписывая снимок, Лиза Арзамасова дала понять, что готова подарить мужу Илье Авербуху еще наследников.

«Сегодня День российского кино. А у меня свое «кино» — самое увлекательное. Первая серия», — написала под снимком Лиза Арзамасова.

Подписчики молодой мамы умилились трогательному кадру и пожелали Лизе Арзамасовой и ее сыну Льву счастья и здоровья.

«Какая вы милая! Пусть сынок растет счастливым и здоровым», «Это самая милая серия из всех возможных. А тебя роды сделали в стократ прекраснее, хотя куда еще более», «Это самое лучшее кино в жизни. С Днем кино вас!» — отозвались поклонники Лизы Арзамасовой.

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