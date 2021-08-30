Без прикрас: 57-летняя Вика Цыганова показала честное селфи

Осенью Вика Цыганова отметит свое 58-летие. Исполнительница хитов 90-х более 30 лет счастлива в браке с продюсером и дизайнером Вадимом Цыгановым. За все эти годы детьми пара не обзавелась. В своем Instagram артистка опубликовала снимки, которые взбудоражили публику. На одном из них Вика показала, как выглядит без макияжа и фильтров.

«До свидания лето, до свидания…», — написала Цыганова.

Фанаты отметили, что артистка шикарно выглядит.

«Какая худенькая и молоденькая! Вы шикарны! Лучшая женщина!» — писали пользователи Сети.

К слову, позировала Цыганова на побережье Черного моря, где у нее и ее супруга есть собственная яхта. Кроме того, чета владеет трехэтажным особняком в Подмосковье.

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