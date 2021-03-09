«Спасибо за яркие краски»: Вика Цыганова облачилась в платье с орнаментом в русском народном стиле

Артистка Вика Цыганова опубликовала фото, на котором запечатлелась в обнимку с мужем. Примечательно, что для вечернего выхода в свет с избранником знаменитость надела стилизованное под старину платье и туфли-лодочки цвета фуксии.

Отметим, что яркая обувь на шпильке перекликалась с ядовито-зеленым подолом платья, а также его объемными рукавами. Сам наряд был выполнен из светло-серой ткани. Однако орнамент, напоминающий старинную роспись, добавил сочности аутфиту Цыгановой.

«Спасибо за яркие краски моей жизни», — подписала модельер снимок с мужем.

Поклонники актрисы остались в восторге от модного выбора Цыгановой. Также подписчики артистки высказались на тему поддержки в семье. По мнению фанатов композитора, муж знаменитости помогает своей возлюбленной цвести и ничего не бояться, даже старости:

«Красивая пара! Счастья вам!», «Такие красивые!», «Наблюдаю за вашей жизнью, и только положительные эмоции», «Виктория Юрьевна и Вадим Борисович», «Вы невероятно светлые люди. Любовь греет ваши души, раскрывает ваши лучшие стороны».

Напомним, что недавно Цыганова заявила, что мечтает вернуть моду на женственность. Она планирует создать коллекцию ярких платьев.

Смотрите также: