«Если что-то не так, вы простите меня»: 57-летняя Цыганова в бикини показала свою точеную фигуру

Певица Вика Цыганова, которой в этом году исполнится уже 58 лет, в Instagram поделилась кадрами со своего отдыха. Звезда в бикини на одном из кадров загорает на яхте. Надо сказать, что для своих лет яркая исполнительница находится в просто прекрасной форме.

«Конец дня. День был волшебный. Если что-то не так, вы простите меня. Мы не только наслаждаемся благами мира, мы думаем, размышляем, творим, бранимся и бодримся. Чего и вам от души желаем». Вика Цыганова

«Хорошего вам настроения и отдыха. Выглядите, конечно, отпадно», «Красивая Вика. Какая же вы прелестная», «Спасибо вам большое за теплые пожелания. Пусть каждый день приносит вам только счастье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что еще в начале девяностых годов Вика Цыганова вышла замуж за поэта, продюсера и дизайнера Вадима Цыганова. При этом детей у пары нет. Цыганова не раз говорила, что мечтала о наследниках, но, к сожалению, им с мужем не суждено было стать родителями.

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