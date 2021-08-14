Только синие они: Вика Цыганова выпустит новую версию песни «Золотые купола»

Певица Вика Цыганова собирается выпустить свою версию песни «Золотые купола» в память о Михаил Круге. В новом интервью 57-летняя артистка рассказала, что, когда известный шансонье был жив, они не исполнили этот хит дуэтом, так как Вика считала эту песню исключительно мужской.

«Но прошло 19 лет, и, думаю, у меня есть право исполнять ее, от всего сердца посвящая Михаилу Кругу. Это мое видение шансона и некий вклад в него», — рассказала Цыганова журналу «Москвич».

Звезда запишет новую версию не одна, с ней вместе споет 37-летний певец Ярослав Сумишевский. Также в треке должен появиться сын Круга Александр, либо прозвучит запись голоса самого Михаила. Цыганова хочет, чтобы новая версия песни напомнила людям о вере и духовности.

Напомним, муж певицы Вадим Цыганов является автором слов этой композиции. Недавно он резко высказался о том, что песню перепела Елена Ваенга.

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