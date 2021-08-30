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«Папа в прошлом году ее избил»: Дана Борисова рассказала об отношениях дочери с бывшим мужем

Как отметила телеведущая, ей очень жалко наследницу.

«Папа в прошлом году ее избил»: Дана Борисова рассказала об отношениях дочери с бывшим мужем
Дана Борисова с дочкой. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о непростых отношениях своей дочери Полины с бывшим мужем звезды бизнесменом Максимом Аксеновым.

Дана Борисова с дочкой
Дана Борисова с дочкой. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«У моей дочери панические атаки. Я уехала в командировку в Санкт-Петербург, а когда вернулась, то у Полины были руки в крови, в каких-то царапинах. Дочь сказала, что ее покусала собака. Я была в шоке. Мы много разговариваем с дочкой. Позже я увидела пятно крови на шторе в ее комнате. Она истязает, режет себя».

Дана Борисова

По словам Борисовой, она сразу начала бить панику. «В итоге отвела ее к психологу, но это не помогало. Опека и школа знают меня. Понимают, что я в адеквате. За что меня лишать родительских прав? Я с себя вины не снимаю. Когда употребляла наркотики, то была не лучшей мамой. А вот с папой дочь не общается. Он в прошлом году ее избил. Бедный ребенок. Мне так жалко ее», — заявила Дана Борисова.

Напомним, что единственную дочь Дана Борисова родила в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова. Полина часто конфликтует не только с отцом, но и с мамой.

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