«Рада потратить все гонорары»: Дана Борисова высылает дочь из России

После тяжелого периода Полина будет учиться в языковой школе в Лондоне.

Телеведущая Дана Борисова сообщила в своем Instagram о том, что решилась опустить единственную дочь на учебу за рубеж.

Напомним, еще недавно у наследницы Борисовой были приступы агрессии по отношению к себе. Дана объясняла, что у ее Полины наблюдаются панические атаки, которые она не может контролировать. Отсюда многочисленные порезы, которые девочка наносила себе сама.

К слову, у Полины остались шрамы. Именно они больше всего заинтересовали поклонников телеведущей. Фанаты увидели, как Борисова вместе с дочерью запечатлелась в аэропорту. Дана объяснила, что отправляет Полину на три недели в Лондон.

«Первый раз отправила дочку самостоятельно, без сопровождения за границу. Ближайшие три недели она проведет в городке Великобритании в прекрасной языковой школе с 90-летней историей. Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на нее», — заявила Борисова.

А вот поклонники поинтересовались тем, как теледива не боится так надолго разлучаться с дочерью:

«Скучать не будете?», «Самостоятельно? Одну в другую страну?? Не рано ли», «Вам было бы лучше полететь с дочкой», «С подростками так непросто! А еще если и за границей будет… Может это не лучшая идея?».

Борисова же проигнорировала комментарии подписчиков.

Смотрите также: