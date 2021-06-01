«Пришли в храм с желанием»: Борисова объяснила, как их обвенчали с Кравченко не расписанными

По словам актрисы, они решились на этот шаг не ради моды или пиара.

Актриса Надежда Борисова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, как их обвенчали с актером Алексеем Кравченко, хотя они официально до сих пор не расписаны.

«Мы действительно не расписаны пока. Все как-то некогда. Никак не дойдем до этого заведения под названием ЗАГС. Есть вопросы, почему нас обвенчали не расписанными. Архиерей, который нас венчал, он знал лет как десять нас. В его глазах мы были примерными прихожанами и православными людьми. Кто не просто пришел в храм ради моды или пиара. Мы пришли с желанием. В очередной раз мы пришли на литургию. Батюшка вскользь спросил: «Когда повенчаетесь?» Так и решились». Надежда Борисова

Как отметил сам Алексей Кравченко, однажды они с Борисовой даже дошли до ЗАГСа, но там был выходной. «Мы не спешили венчаться. Но это случилось. Это мое первое венчание и точно последнее», — сказал актер.

Напомним, что Алексей Кравченко ушел от первой жены к Надежде Борисовой. Общих детей в этой паре пока нет.

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