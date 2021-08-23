«Мальчик бешеный»: Дана Борисова назвала маленьким вредителем сына Стаса Пьехи

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что сын певца Стаса Пьехи получил по делу в истории с избиением.

«Как его не ударить. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну, немножко получил. Что в этом такого. Стасу нечего дать своему ребенку. Он в своих переживаниях, кризисах, раздумьях. Важный момент – у него не в порядке с психикой. Столько употреблений. Он капается в своей наркологической больничке. Я знаю, что у него постоянно срывы происходят».

Дана Борисова

Прокомментировал ситуацию и футбольный арбитр Владислав Безбородов, чья жена избила сына Пьехи.

«С супругой лично пообщаться не удастся. Ничего страшного, что все против нас. Сегодня – против. Завтра – за», — заметил арбитр.

Напомним, что сын Стаса Пьехи в загородном поселке проткнул бассейн семьи Безбородовых за 12 тысяч рублей. На ребенка с кулаками набросилась жена футбольного арбитра.

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