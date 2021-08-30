«Кому не нравится, я не виноват»: Саша Плющенко предстал с новой прической

Саша Плющенко – старший сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. С ранних лет он также как и знаменитый папа встал на коньки и добивается успехов на льду. Мальчик выигрывает турниры, много времени уделяет тренировкам. В своем микроблоге юный спортсмен поделился снимками, на которых предстал с новой прической.

«Моя новая прическа! Кому не нравится, я не виноват. Это точно не мои проблемы», — написал Гном Гномыч.

Подписчикам понравилось преображение.

«Классная прическа! Тебе идет! Красиво!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году у Саши родился младший брат Арсений. В сентябре ему исполнится годик.

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