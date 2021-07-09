«Синий-синий Lamborghini»: Саша Плющенко в костюме Dior поделился своей мечтой

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша, также известный как Гном Гномыч, в этом году закончил первый класс. Зимой ему исполнилось восемь лет, большую часть из которых он занимается фигурным катанием, естественно под руководством своего знаменитого папы. За Instagram-аккаунтом мальчика следят сотни тысяч фанатов, поэтому публикации там появляются регулярно. На этот раз Гном Гномыч опубликовал видеоролик, на котором позировал в пижамном костюме Dior.

«Хочу себе синий-синий Lamborghini», — подписан ролик.

Фанаты Саши пожелали ему скорейшего исполнения желания.

«Ты такое чудо! Пусть твои мечты сбудутся! Ты крутой! Молодец!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году в семье Плющенко появился еще один сын. Малыша назвали Арсений. Недавно ему исполнилось девять месяцев.

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