«Арсюне девять месяцев»: Саша Плющенко показал развлечения с младшим братом

В сентябре прошлого года Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями во второй раз. Малыша родила суррогатная мать. На днях заездные родители крестили Арсения. В крестные отцы выбрали олимпийского чемпиона по фигурному катанию Антона Сихарулидзе. А 25 июня мальчику исполнилось 9 месяцев. Об этом в своем Instagram сообщил его старший брат Саша.

«Арсюне девять месяцев», — написал Гном Гномыч.

Со своими фанатами он поделился кадрами, на которых играет с братом, катая его на трехколесном велосипеде.

«Пусть растет на радость! Какая прелесть! Как красиво смотрится», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Яна Рудковская создала Арсению личную страницу в Instagram.

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