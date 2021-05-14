Саша Плющенко показал, как проходят весенние сборы в школе его отца

Совсем недавно Саша Плющенко загорал на белом песке Мальдивских островов и купался в океане. Теперь же, набравшись сил, юный спортсмен продолжил свои тренировки. В Instagram он показал, как проходят весенние сборы в школе его знаменитого отца. На кадрах Гном Гномыч выполнял упражнения на траве футбольного поля.

«Саша, молодец, только вперед! Браво! Умничка! Молодец, трудяга! Гордость!», — писали пользователи Сети.

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Добавим, что Гном Гномычу в этом году исполнилось восемь лет. Он заканчивает первый класс и при этом успевает совмещать учебу с тренировками и другими занятиями. Ранее Яна Рудковская признавалась, что благодаря спортивным успехам и рекламным контрактам, мальчик зарабатывает миллионы рублей в год.

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