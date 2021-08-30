«Хороша!»: располневшую Проскурякову заподозрили в беременности

Более десяти лет Юлия Проскурякова счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара воспитывает дочь Веронику, которой скоро исполнится шесть лет. Накануне артистка спровоцировала слухи о второй беременности. В своем микроблоге она поделилась снимками, на которых позировала в просторной футболке и джинсах бойфрендах.

«Немного «Рима» вам в ленту», — написала Юлия, сидя в столичном ресторане на Тверской.

Фанаты отметили, что Проскурякова отлично выглядит и предположили, что она находится в «интересном положении».

«Хороша! Беременна? Солнышко ты наше!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Проскурякова стала третьей женой Николаева, который в этом году отметил свое 61-летие. У него есть дочь Юлия от первого брака, которая старше нынешней жены на пять лет.

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