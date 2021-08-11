«Вот так началось мое утро»: Юлия Проскурякова похвасталась сюрпризом мужа в день рождения

Супруга прославленного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — 11 августа отмечает день рождения. Ей исполнилось 39 лет. Сейчас звездная пара вместе с дочкой Вероникой отдыхает в Юрмале и именно здесь будет праздновать красивую дату.

С самого утра Юлия Проскурякова начала получать подарки и сюрпризы. Музыкант Игорь Николаев публично поздравил любимую жену и маму младшей дочки Вероники в Instagram и преподнес ей букет роскошных белых роз, состоящий из тридцати девяти цветов — по количеству лет.

А близкие подруги Юлии Проскуряковой, которые сейчас тоже находятся в Юрмале, устроили сюрприз, подарив большое количество воздушных шариков с кошачьими мордочками.

Юлия Проскурякова была в восторге от того, как ее сумели порадовать близкие.

«Вот так началось мое утро! Спасибо», — написала она в сторис микроблога, показав первые подарки.

Напомним, не так давно Юлия Проскурякова заметно преобразилась, она укоротила волосы, чем привела в восторг свою аудиторию в Instagram. Вероятно, таким образом звезда готовилась встретить свой персональный новый год.

Смотрите также