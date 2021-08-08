«Запредельный уровень»: Игорь Николаев предстал с красавицей-сестрой беременной певицы Нюши

Маэстро поздравил синхронистку Марию Шурочкину с золотой медалью Олимпийских игр в Токио.

Звезды шоу-бизнеса не могут оставаться в стороне от событий Олимпийских игр в Токио. Знаменитости комментируют выступления наших спортсменов и поздравляют их с победами.

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев поздравил на своей страничке в Instagram синхронистку Марию Шурочкину – сестру популярной певицы Нюши.

«Поздравляю 11-кратную Чемпионку Мира, победительницу Олимпиады в Рио-2016, и вот теперь — обладательницу золотой медали на Олимпийских играх в Токио Машу Шурочкину и всю нашу невероятную команду России по синхронному плаванию! Запредельный, недосягаемый уровень! Браво!» — написал Игорь Николаев.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен с красавицей Машей Шурочкиной.

К поздравлениям присоединилась и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

«Поздравляем от всей души! И бесконечно гордимся», — написала Проскурякова в комментариях.

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