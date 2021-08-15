Проскурякова предстала на своем 39-летии в вязаном платье-трапеции самого актуального цвета сезона

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова отметила накануне со своими подругами день рождения. Звезда пригласила гостей в ресторан Юрмалы, где она отдыхает с мужем ежегодно. Звездная пара имеет здесь квартиру с лифтом и стеклянной крышей, поэтому остановиться у них есть где.

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На свои именины артистка примерила актуальное вязаное платье трапециевидной формы солнечного желтого цвета. Именно к этому оттенку предлагал присмотреться модницам Александр Васильев в эфире шоу «Модный приговор» Первого канала. Данный тон наряду с серым назван институтом Pantone самым актуальным в 2021 году.

«39+. Полет нормальный! Спасибо всем огромное за поздравления, за ваше внимание и теплые, добрые, искренние пожелания! Всем желаю счастья, здоровья и хорошего настроения!» — написала Юлия Проскурякова в личном блоге, обнародовав фото с дня рождения.

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