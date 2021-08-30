Роскошь и стиль прованс: какой недвижимостью владеет Анастасия Макеева

В последнее время имя Анастасии Макеевой у всех на слуху. 39-летняя актриса устроила личную жизнь, в четвертый раз вышла замуж, однако ее новый муж Роман Мальков долгое время не может найти общий язык со своей бывшей супругой, которая родила ему четырех детей. В эти дни звезда театра ушла в тень, она восстанавливает свое душевное и физическое состояние, о чем сообщила в личном микроблоге.

С новым мужем судьба свела Макееву на даче, которую актриса решила достроить в период карантина. Известно, что участок находится под Каширкой. Там расположены два коттеджа площадью по 120 кв. метров. Один еще в стадии строительства, а в другом она недавно отметила новоселье. Интерьер выполнен в стиле прованс. Что касается московской квартиры Анастасии, которая находится на Лосином острове, то там интерьер пестрит роскошью. Мебель из белого дерева, фрески, портреты хозяйки, огромная ванная комната, джакузи и тропический душ. Кроме того, гостиная с камином, сияющие люстры — все это выполнено в серо-бежевом цвете.

Напомним, ранее сообщалось, что эту квартиру Макеева покупала в ипотеку еще в 2012 году. Тогда на месте многоэтажки был только котлован. В новое жилье артистка въехала в 2018 году, а гасить ипотеку ей помогали родители. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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