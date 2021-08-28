«Я нуждаюсь в вашей помощи»: Макеева запретила использовать ее фамилию в конфликте Мальковых

Как отметила актриса, представители СМИ не должны втягивать ее в этот скандал.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram заявила, что ее насильственно втягивают в конфликт семьи Мальковых. Она попросила журналистов и всех неравнодушных оставить ее в покое.

«Я нуждаюсь в вашей помощи. Уважаемые СМИ, принимая во внимание мою ситуацию с осложнениями здоровья, прошу не использовать мою фамилию в заголовках ваших статей о конфликте моего мужа Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы Мальковой». Анастасия Макеева

Как отметила Макеева, она резко против таких заголовков: «Бывшая жена нового мужа Макеевой», «Пасынок Макеевой» «Новый муж Макеевой» и им подобным.

По словам актрисы, у каждого из действующих лиц есть своя фамилия. Она не хочет интересоваться подробностями выяснения отношений семейства Мальковых. Кроме того, она прислушалась к пожеланиям Светланы Мальковой и не хочет участвовать в принятии решений своего мужа в отношении их детей.

Напомним, что строитель Роман Мальков ради Анастасии Макеевой бросил бывшую жену с детьми. Он уехал жить в Россию, где в мае сыграл с актрисой свадьбу.

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