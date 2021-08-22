«Прошлое в топке»: Макеева приехала в Любляну, где живет бывшая жена ее нового мужа

Анастасия Макеева приехала в Словению. В Любляне у актрисы – гастроли театра, а еще там же живет бывшая жена ее нового мужа и трое их детей. Кстати, Роман сопровождает ее в поездке. До встречи с Анастасией Мальков прожил в этом городе шесть лет. Кадрами с прогулки Макеева поделилась в своем микроблоге.

«Прошлое в топке и живем дальше. А я наслаждаюсь 30-градусной погодой, вкусной едой, искусством и любимым мужем. Так что, чао!», — написала Макеева.

Напомним, что старший сын Романа и Светланы с весны живет с отцом и мачехой в Москве. На троих младших многодетная мать хочет получать алименты. По словам Светланы, Роман не выплачивает их.

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