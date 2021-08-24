Анастасия Макеева рассказала, сколько денег ей дали родители для погашения долгов по ипотеке

В свое время актриса взяла кредит в банке в долларах.

Актриса Анастасия Макеева призналась, что вполне могла потерять свою роскошную квартиру в Москве, которую в свое время взяла в ипотеку. К счастью, звезду мюзиклов выручили в тяжелый момент ее жизни родители.

Как отметила Макеева, ипотеку она оформила в долларах. Актриса выплачивала по три тысячи долларов каждый месяц. Это примерно 70 тысяч рублей. Однако потом курс резко взлетел. Актрисе предстояло выплачивать уже по 200 тысяч рублей каждый месяц. Таких денег у звезды не оказалось, и она обратилась за помощью к родителям, пишет «Комсомольская правда».

«Я могла потерять десять лет своей работы — первый взнос, который я сделала, плюс, что уже выплатила. Мне помогли родители — продали свою квартиру. Мама приехала, привезла 70 тысяч долларов и погасила мой основной долг». Анастасия Макеева

Напомним, что сейчас в новой квартире, куда она въехала несколько лет назад, Анастасия Макеева проживает со своим новым мужем прорабом Романом Мальковым. Ради новой пассии строитель бросил жену и детей, которые проживают в Словении, уточняет «ФАН».

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