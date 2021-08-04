Стройнее Киркорова: похудевший Слепаков удивил публику

Семен Слепаков в свое время играл в КВН. Потом он стал резидентом Comedy Club. 41-летний артист успел проявить себя в разных сферах. Он даже причастен к съемкам сериала «Домашний арест», так как выступил автором идеи. В 2020 году стало известно, что Семен развелся с женой после восьми лет отношений. Ему стали приписывать роман со Светланой Ходченковой, но слухи так и не подтвердились.

Этим летом артист уехал в Карелию. Он провел несколько дней в детокс-клинике, где зачастую лечатся звезды. По всей видимости, юморист тоже занялся собой. На новых снимках поклонники с трудом его узнали. Он позировал с палками для скандинавской ходьбы. При этом одежда буквально висела на Слепакове. Хотя еще недавно штаны и футболка были ему в пору. Теперь актеру нужно обновить гардероб.

«Огонь, давно не видно тебя было», «Словно очистился», «Вот это мужчина, даже не узнать», «Треники с коленями есть, остался свитер с оленями», «Реально похудел! И очень хорошо выглядите!», «Похорошел, как развелся», «Вот это преображение. Поднимите мне челюсть», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, несколько лет назад похудел и Филипп Киркоров. Но фанаты решили, что Слепаков превзошел даже поп-короля отечественной эстрады.

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