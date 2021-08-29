Платье выше колен и скромный букет калл: бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин женился на дочери миллионера

Хоккеист Иван Телегин и его избранница Мария Гончар вступили в брак в одном из подмосковных ЗАГСов.

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин после развода с вокалисткой быстро наладил личную жизнь. Не так давно хоккеист сделал предложение своей избраннице, дочери миллионера Марии Гончар.

А в это воскресенье пара стала мужем и женой, вступив в официальный брак в одном из загсов московской области.

Невеста Ивана Телегина предстала на торжестве в платье цвета брызг шампанского и длиною выше колен. В руках новобрачная держала скромный букет белых калл.

Иван Телегин и Мария Гончар в загс отправились в окружении нескольких друзей. После росписи они отметили событие, выпив шампанского из бумажных стаканчиков. Была соблюдена и еще одна свадебная традиция – прямо у дверей ЗАГСа Мария Гончар кинула букет невесты подругам.

Судя по всему, пышное торжество новобрачные организуют немного позже. Сегодня это уже стало трендом – не объединять в один день поход в загс и праздник с родными и близкими по этому поводу.

Напомним, роман Ивана Телегина и Марии Гончар начался пару лет назад. Именно тогда стало известно о разладе в семье Телегина и певицы Пелагеи. Развод звездная пара оформила меньше года назад, а сейчас продолжает делить имущество. У певицы Пелагеи и Ивана Телегина есть совместная дочка Таисия, которая после развода родителей живет с мамой.

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