«Мой ангел»: Иван Телегин сводил четырехлетнюю дочку Пелагеи в ресторан

Нападающий хоккейного клуба провел время с наследницей, которая вернулась из отпуска на Мальдивах с мамой.

Иван Телегин всегда был завидным женихом. Нападающий клуба КХЛ ЦСКА, игрок Сборной России, а также олимпийский чемпион пользуется вниманием женщин. От первой жены Евгении Ноур спортсмен ушел, когда она ждала сына Марка. Он был очарован певицей Пелагеей и сыграл с ней свадьбу в 2016 году. Спустя год артистка подарила ему дочку Таисии. Многие считали их идеальной парой, но их брак оказался непрочным.

В 2020 году Пелагея призналась, что уже не живет с хоккеистом и подала на развод. При этом они остались друзьями и теперь видятся по праздникам, чтобы Иван тоже мог уделять время наследнице. Недавно артистка свозила девочку в Дубай, а также на Мальдивы, где малышка отметила четырехлетие. А вот с наступлением весны певица стала часто ездить на съемки. По всей видимости, один из своих выходных Телегин решил посвятить дочке, когда его экс-жена была занята на работе.

В соцсети хоккеист поделился редком фото. Он запечатлелся с Таисией в ресторане. Малышка была облачена в платье с рукавами-фонариками цвета хаки. Она улыбалась, так как папа ее обнял и прижал к себе.

«Мой ангел», — ласково написал спортсмен.

Поклонники были рады видеть Ивана в компании наследницы. Последний раз он был замечен с девочкой на Рождество, когда хоккеист пришел в гости к Пелагее. «Класс!! Она чудесная у вас подучилась, Вань!! Люблю умных деток», «Взгляд очень похож! Пускай дочка вдохновляет на новые победы», «Мамины глазки», «На Пелагею похожа», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Телегин больше года счастлив в новых отношениях. Он живет с Марией Гончар. Вместе с очаровательной блондинкой спортсмен завел собаку.

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