Пелагея останется без огромных алиментов на дочь 

Год назад начался процесс о разделе совместно нажитого имущества между тогда еще супругами певицей Пелагеей и хоккеистом Иваном Телегиным. За это время они успели развестись, а недвижимость и деньги так и не поделили. Этот скандальный процесс оброс новыми подробностями. А на Ивана Телегина подала в суд мать еще одного его ребенка.

Отец через суд

7 июля открылся судебный процесс по установлению отцовства: истица — Евгения Ноур, ответчик — Иван Телегин. Хоккеист Телегин познакомился с Ноур в клубе, где она трудилась стриптизершей. Вскоре они стали жить вместе:

Евгения бросила работу и парня, с которым жила в Москве пять лет. Ноур приехала в Россию из Молдавии — своей квартиры у нее не было, спортсмен тогда тоже снимал жилье. Женя с Ваней прожили счастливо два года, хоккеист даже замуж звал: «Предложение он мне сделал, встав на колени, подарил кольцо». Но Женя забеременела и отложила торжество. «Всю беременность Иван мечтал, как будет учить сына хоккею», — рассказывала Ноур. Из роддома Телегин Женю с сыном Марком привез на съемную квартиру и уехал на сборы. И больше к ней уже не вернулся. Сына она записала на свою фамилию, но отчество оставила Иванович.

Ноур на ток-шоу жаловалась, что, когда она была на 9-м месяце беременности, Телегин закрутил роман с Пелагеей. А по версии представителей певицы, все было не так: вначале Телегин бросил Евгению, а потом уже Пелагея стала с ним встречаться. Как бы то ни было, в феврале 2016-го Ноур родила сына от хоккеиста, а через четыре месяца он сыграл свадьбу с Пелагеей. Телегин уговорил Ноур не подавать на алименты: оплачивал для Жени и ребенка аренду квартиры, перечислял деньги на содержание мальчика — немногим больше 50 тыс. руб. По словам Евгении, Телегин порой забывал об этой малости.

В 2020 году Телегин после трех лет брака развелся с Пелагеей и ушел к другой. Суд установил размер выплат его четырехлетней дочери от Пелагеи — 25% от дохода Ивана Телегина. Сумма приличная — почти 1 млн руб. Телегин решил жениться, а в новой семье тоже могут родиться дети. Поэтому Ноур решила защитить своего сына — обратилась в суд с заявлением на установление отцовства. Так что суд назначит ДНК-экспертизу, а когда она подтвердит, что 5-летний Марк Иванович Ноур — сын звезды хоккея, Женя сможет подать на алименты.

Алименты на двоих детей от разных браков чаще всего составляют не больше 33% от дохода отца — то есть по 16,5% на каждого. Поэтому в перспективе Иван Телегин сможет обратиться в суд и требовать снижения размера выплат на дочь от Пелагеи до 16,5%.

Но снижение суммы алиментов Пелагее грозит не только из-за выплат Телегина еще одному ребенку. В конце мая Иван разорвал контракт с хоккейным клубом ЦСКА, так как там в очередной раз хотели понизить ему зарплату. Говорят о возможном контракте Телегина с «Авангардом», но там его зарплата станет гораздо ниже, а значит, и алименты уменьшатся.

Дома, квартиры и свадьба

Сторона Пелагеи считает, что против певицы идут информационные вбросы в СМИ — мол, недавно объявили о том, что

Телегин отдал экс-жене все имущество, а это неправда.

Что же они не могут поделить уже целый год? Загородный дом, купленный после свадьбы в ипотеку. Кредит за него платил Телегин, а недавно взнос в полмиллиона рублей сделала певица. Стоимость дома — 50 млн руб. Делят квартиру, купленную после свадьбы на деньги матери Пелагеи. Певица записана единственным собственником этой недвижимости, но Иван там прописан. Пелагея считает, что подарок мамы делить несправедливо, а Иван хочет себе половину стоимости. А квартира не из дешевых — около 80 млн руб.!

Но случился и новый поворот. Сторона Телегина заявила, что в браке Пелагея жила на деньги мужа, а свои гонорары переводила маме. Поэтому Иван хочет узнать суммы всех доходов экс-жены за три года супружества и забрать себе половину. В свою очередь, адвокаты Пелагеи хотят доказать, что певица тоже тратилась на совместную жизнь.

Тем временем адвокаты певицы нашли у Телегина «тайный дом в Барвихе». Расставшись с Пелагеей, хоккеист проживал с возлюбленной Марией Гончар, но развод с Пелагеей еще не оформил. Тогда Иван купил дом в Барвихе за $2 млн, оформив его на свою маму (она работает продавцом в Новокузнецке) и двоюродного брата Марии. В общем, баталии идут жесткие. Самый разумный выход — сесть за стол переговоров и подписать мировое соглашение. Но ни одна из сторон к этому не готова.

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