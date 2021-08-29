В морском стиле: Арзамасова нарядила новорожденного сына в комбинезон в полоску для первого путешествия

Лиза Арзамасова поделилась видео с участием наследника, которое записала в салоне автомобиля. За рулем машины – молодой отец Илья Авербух.

Звездная пара Лиза Арзамасова и Илья Авербух две недели назад стали родителями, у супругов родился сын Левушка.

Судя по всему, Лиза Арзамасова и Илья Авербух уже начали подстраивать новорожденного малыша под свой график. Молодая мама поделилась в сторис Instagram видео, на котором запечатлела фрагмент путешествия маленького Левы в машине.

За рулем – счастливый папа Илья Авербух, на заднем сиденье – мама Лиза Арзамасова с новорожденным сыном.

Актриса держит малыша на коленях. Он в полулежачей позе. В кадре виден и очаровательный наряд звездного наследника – Лев облачен в трикотажный комбинезон в морском стиле – в горизонтальную синюю полоску.

«Новые будни», — подписала Арзамасова кадры с участием сына.

На ножках у крохи серые носочки, на ручках – специальные рукавички для новорожденных, чтобы малыш случайно не поцарапал себе личико.

Поклонники Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха благодарны паре за подобные трогательные видео. Ранее звездный папа поделился в микроблоге кадрами, которые снял во время прогулки Лизы с новорожденным сыном.

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