В белом чепчике: Илья Авербух случайно засветил лицо новорожденного сына во время прогулки во дворе особняка

Поклонники звездной пары, актрисы Лизы Арзамасовой и прославленного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха с недавних пор с большим нетерпением ждут их публикаций в Instagram. И молодые родители уже успели порадовать подписчиков первыми кадрами с участием их новорожденного сына Левушки.

Лицо малыша пара пока не показывает поклонникам. Но Илья Авербух все же случайно засветил личико маленького наследника.

Молодой отец разместил в микроблоге видео, на котором показал Лизу Арзамасову с маленьким сыном Львом в компании его старшего наследника Мартина.

Актриса уютно расположилась на газоне во дворе подмосковного особняка, у нее на коленях лежит новорожденный малыш. Илья Авербух снимает, вероятно, со второго этажа дома, приличного расстояния. И поэтому молодой папа смело наводит камеру на лицо сына. В кадре можно рассмотреть хорошенькое личико крохи.

«Воскресная идиллия. Всем хорошего, доброго дня», — подписал кадр Илья Авербух.

Напомним, сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа. Молодые родители в тот же день сообщили в Сети о прибавлении в семье.

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