Сосновый бор, идеальный газон, аккуратные дорожки: Авербух показал, как выглядит участок его подмосковного особняка

Фигурист и продюсер обеспечил идеальные условия для проживания жены Лизы Арзамасовой с его новорожденным сыном.

Илья Авербух заранее побеспокоился о том, куда он привезет жену Лизу Арзамасову с маленьким сыном из роддома. Некоторое время назад фигурист и продюсер приобрел особняк в Подмосковье, рядом с живописным лесом и водохранилищем. Ремонт в доме был выполнен из экологичных материалов.

Невероятно просторным и живописным оказался и участок, прилегающий к дому. Илья Авербух показал на видео, как выглядит двор их с Лизой Арзамасовой особняка.

Он подловил молодую мамочку во время прогулки с сыном, а заодно запечатлел панораму участка.

Огромный, ухоженный газон в окружении сосен и деревьев, аккуратные дорожки для прогулок – все это создает ощущение гармонии, покоя и единения с природой.

«Воскресная идиллия», — подписал видео Илья Авербух.

В кадре видна Лиза Арзамасова, сидящая в платье на газоне и укачивающая на коленях новорожденного сына Льва. Рядом с мачехой и младшим братом расположился старший сын Ильи Авербуха, 17-летний Мартин.

Напомним, наследник Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появился на свет 14 августа в одной из элитных столичных клиник.

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