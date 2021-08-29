«Воскресная идиллия»: Илья Авербух подловил Лизу Арзамасову, играющую с новорожденным сыном на газоне особняка

Известный фигурист, бизнесмен и продюсер Илья Авербух и его супруга, актриса Лиза Арзамасова в эти дни чувствуют себя очень счастливыми людьми. Прошло всего две недели, как появился на свет их маленький сын Левушка. Первые дни родительства, как известно, всегда самые удивительные и трепетные.

Сразу после выписки Лизы Арзамасовой с сыном из роддома Илья Авербух улетел в Екатеринбург, где принимает участие в подготовке к Универсиаде, которая пройдет следующим летом.

Сейчас молодой отец воссоединился с семьей и с удовольствием делится радостными моментами с подписчиками.

Илья Авербух поделился в Instagram милым видео, на котором запечатлел жену Лизу Арзамасову с новорожденным сыном и ее пасынком Мартином Авербухом.

«Воскресная идиллия, всем хорошего, доброго дня!» — подписал кадр Илья Авербух.

Лиза Арзамасова сидит на газоне во дворе подмосковного дома, на коленях у нее лежит новорожденный сын. Молодая мама покачивает Левушку, делая ритмичные движения ногами. В это же самое время она общается с пасынком Мартином.

Стоит отметить, что 17-летний сын Ильи Авербуха от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой очень позитивно отреагировал на появление у него младшего брата.

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