«Помни, кто ты такой»: пасынок Лизы Арзамасовой обратился к новорожденному брату

Сын Ильи Авербуха Мартин выразил свое отношение к имени, которое дали его отец и мачеха своему маленькому наследнику.

Актриса Лиза Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. Звезда сериала «Папины дочки» подарила своему мужу, прославленному фигуристу и автору ледовых шоу Илье Авербуху сына. Накануне молодая мама рассекретила имя, которое они с Ильей Авербухом дали новорожденному наследнику.

«Наш Лев Ильич. Левушка», — написала Лиза Арзамасова в микроблоге, показав нежную пяточку сына.

Под постом тут же образовалось огромное количество комментариев. Звездные друзья молодых родителей поздравили их еще раз с прибавлением и тем, какое прекрасное имя они выбрали для сына – к тому же Льва по гороскопу.

Отметился в комментариях и пасынок Лизы Арзамасовой, старший наследник Ильи Авербуха, 17-летний Мартин. Он процитировал фразу из диснеевского мультфильма «Король Лев».

«Помни, кто ты такой, Лео» — написал Мартин Авербух в комментариях.

Напомним, Мартин Авербух живет вместе с отцом и мачехой. С Лизой Арзамасовой у него, судя по всему, сложились теплые дружеские отношения. Они прекрасно понимают друг друга еще и из-за небольшой разницы в возрасте. Лиза Арзамасова старше своего пасынка всего на девять лет.

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