«Небольшой, но уютный домик»: Алина Кабаева обзавелась дачей по совету мамы

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева редко дает интервью и практически не говорит о своей личной жизни. Недавно 38-летняя спортсменка высказала свою точку зрения по поводу выступления «художницы» Дины Авериной на Олимпиаде в Токио, а ранее рассказала про свою жизнь.

«В Москве у меня дачи нет. Есть в другом российском городе. Домик в свое время выбрала моя мама и говорила, что он очень хороший. Но, когда я приехала посмотреть, оказалось, что он из серии «дунь — развалится», но я его очень полюбила. Мы там сделали ремонт, даже не так – снесли все стены, оставили только фундамент. Это небольшой, но уютный домик, куда я часто приезжаю отдохнуть от суеты», — призналась Кабаева «Собеседнику».

Напомним, Олимпийской чемпионкой Кабаева стала в 2004 году в Афинах. На Играх 2000-го года в Сиднее выиграла бронзу.

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