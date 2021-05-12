«Сталь выковывается»: Алина Кабаева в монохромном образе в темно-серых тонах предстала на архивном снимке

В эту среду, 12 мая, свой день рождения отмечает прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. В день ее 38-летия архивным снимком с великой спортсменкой поделился именитый артист балета Николай Цискаридзе. Судя по всему, их совместное фото было сделано лет десять назад.

В кадре Алина и Николай запечатлены в репетиционном зале Большого театра, в котором Цискаридзе не работает уже почти восемь лет.

На снимке Кабаева предстала в монохромном образе в темно-серых тонах. Для визита к Цискаридзе спортсменка выбрала модные тогда скинни, свитер с высоким горлом и узором крупной вязки и замшевые сапоги с высоким голенищем. Примечательно, что поверх обуви Алина надела бахилы.

Николай Цискаридзе поздравил гимнастку с днем рождения и признался, что восхищен ее сильным характером.

«Алина прошла через такие препятствия и жужжание недоброжелателей, что вспоминая триумф на Олимпиаде в Афинах-2004, еще сильнее понимаешь, что сталь выковывается только при очень сильной температуре!» — написал Цискаридзе.

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