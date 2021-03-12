Словно восточная принцесса: Алина Кабаева в платье-кольчуге сделала ставку на россыпь мерцающих пайеток

Алина Кабаева всегда тщательно следит за своим имиджем и стилем. В гардеробе именитой гимнастки сложно найти вещи, которые попали туда случайно. Еще с юности мама спортсменки Любовь Михайловна привила дочери любовь к красивым нарядам. Многое в отношении элегантности и утонченности Алина переняла у своего тренера Ирины Винер.

Так, в звездном гардеробе Кабаевой есть одновременно праздничный и практичный наряд в восточном стиле с россыпью мерцающих золотистых и серебристых пайеток. Примечательно, что спортсменка сделала ставку на платье-кольчуге длиной до колен и приталенного кроя. Однако от дополнительных аксессуаров в виде драгоценностей и украшений Алина отказалась. Не стала гимнастка подпоясывать платье и тонким ремешком для того, чтобы визуально усилить акцент на талии.

Длинные локоны Алина оставила распущенными, уложив их в виде пышных кудрей. Образ получился весьма ярким за счет праздничного платья и элементов декора в золотистой и серебристой палитре.

Смотрите также: