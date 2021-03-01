«Красиво одевалась»: Алина Кабаева в струящемся платье из шифона подчеркнула талию

Гимнастка призналась, когда она была маленькой часто получала в подарок модные наряды от отца, который бывал за границей.

Алина Кабаева — спортсменка яркая и запоминающаяся. Помимо громких побед гимнастка также удивляла поклонников чувством стиля и невероятной харизмой. Все это прекрасно сочеталось с трудолюбием, скромностью и желанием идти только вперед. Своего тренера — Ирину Винер спортсменка считает своей второй мамой. В юности Алина старалась во всем брать пример с именитой наставницы, особенно, если речь шла об элегантности и утонченности.

На одной из студийных фотосессий гимнастка предстала в стильном шифоновом платье с мелким горошком. Примечательно, что Алина отдала предпочтение приталенному силуэту со струящейся юбкой. Образ спортсменка дополнила аксессуарами, в частности, серьгами в виде жемчужин. А длинные локоны гимнастка собрала в пучок, лишь слегка коснувшись губ алой помадой.

Вообще мама меня всегда красиво одевала, всегда! Папочка мой любимый — футболист, и он уже тогда ездил за границу и привозил всякие красивые вещи. И потом, когда я уже была в спорте и денег не было, я была никто и звали меня никак, я все равно красиво одевалась Алина Кабаева

Такими воспоминаниями из юности Алина поделилась с поклонниками. Гимнастка не скрывает, что она знает толк в моде, но на первый план выводит личный стиль и обаяние, пишет Vogue.

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