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«Цвет «Воронье крыло»»: Вера Брежнева вспомнила, какие эксперименты проводила со своими волосами

Артистка рассказала, что однажды стала жгучей брюнеткой.

«Цвет «Воронье крыло»»: Вера Брежнева вспомнила, какие эксперименты проводила со своими волосами
Вера Брежнева. Фото: Instagram.com/ververa

Исполнительница Вера Брежнева призналась, что в молодости рискнула покрасить волосы в насыщенный цвет. С тех пор жена композитора Константина Меладзе больше не изменяла любимому блонду.

Один из поклонников Брежневой задал артистке вопрос. Фанат поинтересовался, сможет ли Вера превратиться в огненно-рыжую красавицу или стать брюнеткой. На это Брежнева ответила, что последней ей уже приходилось быть.

«В юности я однажды покрасила волосы в цвет «Воронье крыло» краской «Импрессия». Мне было 16, были стрижка и лето. Я стала просто жгучей брюнеткой с загорелой кожей и голубыми глазами! Просто бомба! До тех пор, пока не начали отрастать мои светлые корни. С тех пор эксперименты только для проектов и только с париками», — призналась Вера.

Вера Брежнева
Вера Брежнева показала себя с другим цветом волос. Фото: Instagram.com/ververa

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала о своих любимых процедурах по уходу за собой. Артистка не забыла про здоровый сон и полную проверку у специалистов раз в год.

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