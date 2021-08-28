«Какая ты красивая»: Топурия нарядила подросшую дочку в пышное черное платье из органзы

Кети Топурия не скрывает, что для нее семья занимает главное место в жизни. Певица уже длительное время выступает с группой «А’Студио». После развода с первым мужем Львом Гейхманом она была одна несколько лет. Однако в прошлом году артистка снова вышла замуж за Льва Деньгова. Бизнесмен полюбит ее, а также принял дочку звезды Оливию от прошлых отношений. У самого Льва также есть дети от первого брака.

В январе Кети снова стала мамой. Она родила сына Адама. Певица всего месяц провела в декретном отпуске. Она вернулась на сцену весной, а все лето путешествовала с мужем и наследниками. 28 августа артистка прилетела домой. По всей видимости, она порадовала дочку обновками. Шестилетняя девочка примерила сначала пышное черное платье из органзы, покружившись на кухне перед мамой.

«Ну ка, покажись, какая ты красивая! Нравится?» — спросила малышку Кети. «Да», — призналась Оливия. «Класс», — резюмировала звезда.

Потом девочка примерила такое же платье, но уже в белом цвете. Поклонники сравнили образ с балериной и назвали дочку артистки нежным лебедем. «Какая красавица», «Ох, принцесса», «Позирует профессионально, как мама», «Такая кокетка, просто чудо», «Это маленькая королева», «У такой мамы могла родиться только модницы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: