Уже большой: Топурия, Зара и другие звезды отреагировала на редкое фото Алсу с подросшим сыном

Алсу с юных лет выступает на сцене. Она еще до совершеннолетия побывала на конкурсе «Евровидение». Теперь певица уже не так часто выступает. Она заботится о своей семье. Артистка вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, которому подарила троих детей. Ее старшая дочка Сафина еще не определилась с будущей профессией, но ей нравится фотография и медицина, а вот Микелла пошла по стопам мамы.

Меньше всего поклонники знают о сыне Алсу, так как супруги до сих пор скрывают мальчика. Его лицо они не показывают. Но 10 августа настал его день рождения, поэтому артистка сделала исключение и поделилась фото с наследником. В кадре она сидит на полу в детской комнате, а именинник ее обнимает. Рафаэль был облачен в розовые шорты и полосатую рубашку. При этом его лицо снова была закрыто от посторонних глаз.

На редкий кадр отреагировали даже коллеги Алсу. Они отметили, что мальчик подрос, и тоже его поздравили. «Поздравляю сыночка, дорогие Ян и Алсу! Счастья вселенского», — написала Катя Лель. «Мазаль тов», — заявила Жасмин. Кети Топурия, Зара и другие звезды также отреагировали на пост, оставив теплые слова и смайлики. А поклонники восхитились красотой Алсу и признались, что очень ждут встречи с Рафаэлем.

«Ну когда вы его покажите?», «Такой большой», «У вас есть сын!», «Зачем прячете», «Ну точно красавец», «Какая у него стрижка», «Пацан скоро маму будет на руках носить», — прокомментировали пост фанаты. Напомним, что имениннику исполнилось пять лет.

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