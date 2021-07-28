«Милый дом»: Топурия в джинсах скинни предстала в своем особняке в Грузии с маленьким сыном

Кети Топурия уже давно выступает с группой «А’Студио». Она обладает не только необычным тембром голоса, но и модельной внешностью. Зачастую певица получает комплименты от стилистов. Она умеет подбирать себе образы и часто выбирает трендовые вещи. Отметим, что в начале этого года артистка снова стала мамой. Она родила сына Адама. После родов девушка стала работать над фигурой.

Не так давно Кети призналась, что поправилась, когда в начале лета отдохнула в Грузии. При этом она носила корсеты, комбинезоны и рубашки оверсайз, скрывая изъяны фигуры. А 28 июля артистка снова оказалась на своей родине. Там у нее есть особняк с бассейном и красивым видом на окрестности. Топурия поделилась кадрами, на которых предстала в лонгсливе цвета графита и джинсах скинни. Образ дополнили модные кроссовки сникерсы.

Певица показала вид с террасы, а также запечатлела подросшего сына, который дрыгал ногами в коляске. Мальчик повторял за мамой разные звуки.

«Молодец!» — похвалила его артистка. «Милый дом», — обрадовалась возвращению в Грузию Кети.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как она выглядит. Молодая мама получила много комплиментов.

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