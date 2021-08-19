Кети Топурия в белой блузке с акцентом на талии подчеркнула загар на променаде в Италии

Кети Топурия уже много лет выступает в составе группы «А’Студио». Она прославилась благодаря своему вокалу, а также необычному чувству стиля. Певице нравится появляться на сцене в нарядах сложного фасона. Она не боится экспериментировать с имиджем, за что ее любят многие стилисты. В прошлом году артистка сыграла свадьбу с Львом Деньговым. А в январе этого года у пары родился сын Адам.

Примечательно, что Кети почти не находилась в декретном отпуске и вскоре похудела. Но этим летом она устроила себе отпуск. Певица привозила сына и дочку Оливию от первого брака в Грузию. А теперь она наслаждается путешествием с мужем по Европе. Артистка уже посетила Канны, потом приехала в Италию. Вот уже несколько дней Топурия проводит время в Морте-деи-Марми.

Накануне она запечатлела себя в мини-юбке и блузке с рюшами и акцентом на талии. В руках девушка держала клатч. Певица выпрямила волосы и накрасила губы алой помадой. С помощью блузки в полоску белого цвета она оттенила свой бронзовый загар. К слову, ранее эксперт в моде Эвелина Хромченко рассказала, что вертикальная полоска имеет свойство визуально стройнить.

В таком легком летнем наряде Топурия отправилась на променад. Потом она поужинала в ресторане на побережье. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили молодую маму комплиментами. «Как всегда, красотка», «Вы очень красивая женщина», «Идеальная», «Шикарные ноги», — прокомментировали кадры подписчики.

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