«Осталась рабочая химия»: Варнава рассказала, почему до сих пор беспокоится за Хрусталева

36-летняя актриса не смогла дойти до ЗАГСА с коллегой, хотя артист звал ее замуж.

Телеведущая Екатерина Варнава заявила, что смогла сохранить дружеские отношения с бывшим возлюбленным Дмитрием Хрусталевым. Несмотря на роман, из-за которого в прямом смысле сталкивались машины, знаменитости больше не вместе.

Напомним, Варнава и Хрусталев расстались в 2013 году. Пара долгое время не афишировала личные отношения. А о некоторых курьезных моментах романа Екатерина рассказала только недавно.

«Дима врезался в другую машину. Самая тупая авария! Была пробка, Дмитрий решил меня поцеловать. Мы до сих пор ржем над этим случаем. Хозяйка пострадавшего авто очень негодовала, но когда увидела Хрусталева, то воскликнула: «Ой, это вы, но что же вы так?!». В итоге Дима дал этой женщине 6,5 тысяч рублей, и мы разъехались», — вспомнила Варнава.

Артистка добавила, что она по-прежнему близко общается с Хрусталевым. Но теперь их связывают только дружеские отношения.

«Мы ничего не сделали друг другу плохого, чтобы не общаться. Так получилось, что с Димой эмоционально сошлись и таким же образом разошлись. К Хрусталеву отношусь с уважением и трепетом, люблю его маму. Желаю ему счастья, переживаю за него. Мы очень часто ведем корпоративы, между нами осталась рабочая химия», — рассказала Варнава в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

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