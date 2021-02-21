«Всех называл женами»: Дмитрий Хрусталев прокомментировал роман с Марией Гончарук

Соведущий Ивана Урганта — Дмитрий Хрусталев — признался, что по-настоящему любил всех женщин, с кем состоял в отношениях больше года.

Первый серьезный роман у резидента Comedy Woman был с юристом Викторией Дейчук. Вместе пара прожила 10 лет. И даже мама Дмитрия одобрила кандидатуру девушки на роль невесты Хрусталева. Однако вскоре в жизни знаменитости появилась актриса и телеведущая Екатерина Варнава.

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Настоящие отношения между просто коллегами и друзьями завязались в апреле 2012 года. Тогда Дмитрий встретил Екатерину с букетом роз после очередных съемок и пригласил на откровенный разговор в ресторан.

Через полгода после конфетно-букетного периода Варнава и Хрусталев съехались, а телеведущий даже сделал возлюбленной предложение. Однако постоянные ссоры окончательно отдалили знаменитостей. Поэтому Екатерина и Дмитрий приняли решение вновь перейти во френдзону.

Как отмечают поклонники участников Comedy Woman, это пошло обоим на пользу. Сейчас Екатерина счастлива в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Дмитрий наслаждается романом с певицей Марией Гончарук.

«По законам РФ не женат, но мы счастливы. Я всех своих девушек, с которыми жил, называл женами. Я даю своей спутнице гарантии, что она будет счастлива до конца жизни. Я честен. Любая женщина, которая спала со мной в одной кровати больше года, пока я жив, не будет нуждаться. Это мой родной человек навсегда», — признался Дмитрий в интервью «СтарХит».

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