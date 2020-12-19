«Мир никогда не будет прежним»: отправившаяся в полет Екатерина Варнава стала неузнаваема

19 декабря актриса Катя Варнава поделилась с подписчиками в Instagram своим «луком» в самолете. Если бы вы лично встретили 36-летнюю артистку в салоне, то вряд ли бы ее узнали. На фото звезда дремлет в кресле, натянув на глаза маску для сна, а на рот — защитную маску. Таким образом лицо женщины оказалось полностью закрыто от посторонних глаз.

«Мир никогда не будет прежним», — иронично написала Варнава под снимком.

Поклонники актрисы повеселились вместе с ней. «Она там дышит?», «Сначала намордники, а потом ошейники потуже…», «Шлема не хватает», «Да уж, можно мешок на голову теперь надевать, на все тело, что уж там», — пишут они в комментариях. Кстати, многим маска для сна звезды напомнила лифчик, что также стало поводом для шуток.

Напомним, совсем недавно Варнава отметила свое 36-летние. 2020 год связан у Екатерины не только с карантином, но и с появлением нового возлюбленного. Актриса стала встречаться с режиссером Александром Молочниковым. Недавно он признался, что не смотрел Comedy Woman и впервые увидел свою возлюбленную в клипе Филиппа Киркорова.

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