«Мой отец – слабак»: Шэрон Стоун вспомнила о непростом детстве

Исполнительница главной роли в голливудском триллере «Основной инстинкт» Шэрон Стоун поделилась воспоминаниями об отце. Знаменитости пришлось еще в детстве научиться давать отпор мужчинам.

Стоун рассказала, что долгое время родной отец поднимал на нее руку. Будучи маленькой девочкой, Шэрон не понимала, почему Джозеф Стоун не любит ее. Так продолжалось ровно до того момента, пока будущая актриса не поняла настоящую причину его агрессии. Шэрон тогда было 14.

«Он бил меня до тех пор, пока я окончательно не уверилась в том, что он бьет меня за то, чего я в принципе не делала. В этот момент меня покинули страхи и волнения, вообще все чувства. Ведь я поняла, что мой отец – слабак.

И вот как-то он заорал, требуя, чтобы я спустилась к нему со второго этажа. Мать стояла рядом с ним. Я медленно спустилась, не сводя с них обоих глаз, подошла к отцу и четко сказала: «Что, опять хочешь меня избить, чтобы почувствовать себя мужиком?». Мне было четырнадцать. Он заплакал», — призналась Стоун в своей книге «Красота двух жизней (The Beauty of Living Twice)».

На этом проблемы во взаимоотношении с мужчинами у Шэрон не закончились. Позже актриса столкнулась с харассментом.

«И один из продюсеров всегда требовал, чтобы я переспала с потенциальным партнером, чтобы между нами возникла химия», — рассказала в своих мемуарах Стоун.

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