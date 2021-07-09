Режиссер «Основного инстинкта» заявил, что Шэрон Стоун знала, зачем сняла трусики на съемках

Режиссер культового триллера «Основной инстинкт» (1992) Пол Верховен высказался о недавнем откровении актрисы Шэрон Стоун, которая заявила, что ее обманом заставили сняться в этой картине без нижнего белья (речь идет о знаменитой сцене со скрещенными ногами). Напомним, в своих мемуарах 63-летняя женщина написала, что во время съемки ее попросили снять трусики, чтобы их белый цвет не отражал свет. По ее словам, киношники уверяли, что между ног артистки ничего не видно, однако в готовом фильме что-то в кадре да промелькнуло, после чего звезда отвесила режиссеру пощечину.

В недавнем интервью журналисты Variety попросили Пола Верховена ответить на эти обвинения, и 82-летний постановщик сказал, что его воспоминания об этой съемке кардинально отличаются от рассказа Стоун.

«Это не мешает и не имеет ничего общего с тем чудесным образом Кэтрин Трамелл, который она изобразила. Она абсолютно феноменальна, — высказался режиссер об актрисе. — Мы до сих пор поддерживаем приятные отношения и переписываемся. Но ее версия невозможна. Она точно знала, что мы делаем. Я сказал ей, что этот момент основан на истории женщины, которую я знал, когда был студентом, — она регулярно скрещивала ноги без трусиков на вечеринках. Когда мой друг сказал той женщине, что мы можем видеть ее влагалище, она отвечала: «Конечно, именно поэтому я это и делаю». И вот мы с Шэрон решили сделать похожий эпизод».

Итак, у нас два разных свидетельства. И похоже, что зрители так никогда и не узнают, добровольно ли Шэрон согласилась на откровенную съемку или все-таки была обманута. А кому в этой истории верите вы?

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